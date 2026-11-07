Более 300 тыс. абонентов остались без света в ЛНР после атаки БПЛА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Энергетическая инфраструктура Луганской Народной Республики подверглась атаке БПЛА, в результате свыше 300 тыс. абонентов остались без электричества, сообщили в правительстве региона.

"В результате атаки БПЛА по энергетической инфраструктуре республики обесточено свыше 300 тысяч абонентов южной и центральной части республики", - говорится в сообщении в канале правительства ЛНР в Max.

В нем отмечается, что пострадавших нет. "Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения региона координирует работу по ликвидации последствий", - добавили в региональном правительстве.