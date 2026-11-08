В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У России не было контактов с европейскими странами на тему соглашения о безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о контактах с европейскими странами по поводу соглашения о безопасности.

Песков также отметил, что европейцы никак не определятся с переговорщиком для России по этой теме.