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В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У России не было контактов с европейскими странами на тему соглашения о безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о контактах с европейскими странами по поводу соглашения о безопасности.

Песков также отметил, что европейцы никак не определятся с переговорщиком для России по этой теме.

Европа ЕС Дмитрий Песков
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