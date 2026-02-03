Поиск

ФАС в 2025 году оштрафовала газораспределительные организации на 363 млн рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2025 году штрафовала газораспределительные организации (ГРО) на 363,3 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба вынесла 229 постановлений за нарушения в рамках стандартного подключения новых потребителей к сетевому газу. Общая сумма штрафов составила 91,4 млн рублей.

Большая часть нарушений была связана с затягиванием сроков подключения к газораспределительным сетям.

В рамках бесплатной догазификации ФАС в прошлом год вынесла 787 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 271,9 млн рублей.

Отмечается, что при выявлении нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны газораспределительных организаций ФАС незамедлительно принимает меры реагирования.

Реализуемая программа социальной газификации (догазификации) дает гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. До участков граждан газ подводится бесплатно. Строительство газовой инфраструктуры внутри участка и покупка газового оборудования обеспечивают собственники домовладений.

