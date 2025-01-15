Путин проведет заседание российского организационного комитета "Победа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В среду, 15 января, под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи пройдет 47-е заседание Российского организационного комитета (РОК) "Победа", сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Основная тема повестки дня - "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на заседании также будут затронуты вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В состав РОК "Победа" входят представители администрации президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, а также ряда общественных организаций.