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ФСБ публикует архивные материалы о попавшем в советский плен немецком ефрейторе Фойербахе, лично казнившем более 200 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ публикует цифровые копии рассекреченных документов из архива о попавшем в плен палаче штабс-ефрейторе вермахта Мартине Фойербахе.

"В ходе допросов выяснилось, что Фойербах повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги. В 1941-1943 годах, совершая поездки с охраняемыми эшелонами, "подвижный отряд", в котором служил Фойербах, зверски расправлялся с захваченными в плен советскими, венгерскими, польскими, югославскими партизанами и мирными жителям",- сообщает ЦОС в четверг.

В спецслужбе напомнили, что одной из задач, возложенных в годы Великой Отечественной войны на органы контрразведки "Смерш", был розыск нацистских военных преступников и их пособников. "Эта задача выполнялась военными контрразведчиками и непосредственно в период проведения боевых действий. 20 марта 1944 года в ходе боев за освобождение Керчи в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах",- сказали в ЦОС.

Во время первичного допроса в разведотделе штаба Отдельной Приморской армии (ОПАРМ) Фойербах попытался выдать себя за "члена австрийской Компартии, репрессированного германскими властями", однако его сослуживцы сообщили о прошлом Фойербахе совсем другие сведения В ходе следствия было установлено участие Фойербаха в преступлениях, совершенных им на территории Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза.

В справке "Смерш" ОПРАМа от апреля 1944 года сказано: "...как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области".

В материалах говорится, что в августе 1935 года Фойербах вступил во 2-й штурмовой отряд 69-го полка штурмовиков в Вене. "В апреле 1938 года в Вене была устроена облава на коммунистов и др. антифашистски настроенных лиц из населения города. В облаве принимали участие эсэсовцы, штурмовые отряды I1/69 и II/70.

Всего было задержано до 170 человек.

По приказу руководителя штурмовых отрядов города Вена, оберштурмбаннфюрера Бек Рихард, все они должны быть повешены. Казнь произошла также в Брадер ночью. Лично я повесил 6 человек... Всего за 1938 года я казнил человек 40, принимая участие в, приблизительно, 10 расправах над коммунистами и лицами, выражающими недовольство гитлеровским режимом",- говорится в опубликованных показаниях.

Фойербах также дал показания о том, что в 1939 году он участвовал в четырех случаях казни в Вене.

"Дома у меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я имел обыкновение перечитывать каждый вечер, будь то в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр", - говорится в показаниях.

В октябре 1939 года Фойербаха призвали рядовым в германскую армию, в 134-й запасной пехотный полк, как сына ветерана, погибшего в Первую мировую войну, его не отправили на фронт, а зачислили в 3-й батальон "полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов", дислоцировавшийся в австрийской столице.

"Из состава этого полка германское командование формировала специальные карательные подразделения для борьбы с партизанами - "подвижные отряды". Как видно из показаний Фойербаха в карательных акциях против партизан и мирных жителей активное участие принимали участие не только эсэсовские "айнзатикоманды". но и подразделения вермахта", - рассказали в ФСБ.

Об этих "отрядах" 1 апреля 1944 года Фойербах показал: "В феврале 1941 года старшина выстроил роту и отобрал 15 человек в так называемый "подвижный отряд".

В ЦОС рассказали, что а 1941-1943 годах, совершая поездки с охраняемыми эшелонами "подвижный отряд", в котором служил Фойербах, расправлялся с захваченными в плен советскими, венгерскими, польскими, югославскими партизанами и мирными жителями.

Казни проводились в Варшаве, Львове, Киеве, Смоленске и Одессе.

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