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Гражданин США заочно осужден в России за наемничество

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Гражданин США Томас Патрик Крид заочно осужден в РФ на 13 лет заключения за наемничество в составе украинского легиона, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США Томасу Патрику Криду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

Как установили следствие и суд, "в 2022 году Крид прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион".

"На территории Украины Крид прошел дополнительную военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением. В 2022-2023 годах Крид за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой народной республики против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Крида в боевых действиях, в числе которых "показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные".

"Приговором суда Криду заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - заявили в СКР.

Как сообщили в среду в Генпрокуратуре РФ, приговор вынес Верховный суд Донецкой народной республики.

По данным ведомства, в качестве вознаграждения за участие в боевых действиях Крид получил более 1 млн рублей.

"Крид - уроженец Пенсильвании, служил в подразделениях тактической разведки, нацгвардии, пехоте и десантных частях армии США, неоднократно направлялся в командировки в Центральную Америку и на Ближний Восток", - сказали в надзорном ведомстве.

РФ США Томас Патрик Крид
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