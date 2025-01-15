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Объем запланированных инвестиций Китая в регионы ДФО приближается к 1 трлн руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером и основным источником иностранных инвестиций для регионов Дальнего Востока, а также главным партнером в проектах территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, сообщил генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

"Более 90% иностранных инвестиций в регионы (Дальнего Востока - ИФ) поступает из Китая. На 18 территориях опережающего развития и в 22 портах работают 53 китайские компании, общий объем планируемых инвестиций которых составляет 816 млрд рублей", - сказал дипломат журналистам в среду.

По его словам, торговля между регионами консульского округа и провинциями Китая демонстрирует устойчивую положительную динамику.

"Сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и производство строительных материалов стабильно развивается. Объем грузоперевозок через приграничные инфраструктурные объекты, такие как автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян-Нижнеленинское, продолжает увеличиваться", - добавил генконсул.

Через автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск в конце 2024 года началось пассажирское сообщение. В 2025 году планируется завершение строительства логистического центра на российской стороне железнодорожного моста в Еврейской автономной области.

Он также добавил, что "вполне вероятно, что в этом году будет запущена первая в мире трансграничная международная канатная дорога Хэйхэ-Благовещенск".

Говоря о развитии острова Большой Уссурийский, где проходит госграница, Цзян Сяоян сообщил, что китайская сторона начала строительство пункта пропуска в октябре прошлого года, а российская планирует начать работу в этом году.

"Реализация таких крупных проектов, как Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс также идет по плану, целый ряд объектов будет поэтапно завершен в течение года", - добавил китайский дипломат.

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