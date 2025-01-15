Путину в среду доложат о подготовке к празднованию 80-летия Победы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На очередном заседании Российского организационного комитета (РОК) "Победа" министр обороны РФ Андрей Белоусов доложит президенту Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в среду в режиме видеоконференции проведет 47-е заседание российского организационного комитета "Победа". Основная тема повестки дня - "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Будет вступительное слово Путина, министр обороны Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы, расскажет о вопросах увековечения памяти погибших при защите отечества", - сказал Песков журналистам в среду.

Кроме того, в ходе заседания президент РАН Геннадий Красников проинформирует об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести", сказал представитель Кремля.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев доложит о предложении всероссийской "Единой России" по присвоению городам почетного звания "Город трудовой доблести".

Заместитель министра обороны Анна Цивилева доложит о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий, а руководитель АНО "Центр исторической памяти при президенте РФ" Елена Малышева - о проекте "Исторический суверенитет".