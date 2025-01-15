Поиск

Путину в среду доложат о подготовке к празднованию 80-летия Победы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На очередном заседании Российского организационного комитета (РОК) "Победа" министр обороны РФ Андрей Белоусов доложит президенту Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в среду в режиме видеоконференции проведет 47-е заседание российского организационного комитета "Победа". Основная тема повестки дня - "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Будет вступительное слово Путина, министр обороны Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы, расскажет о вопросах увековечения памяти погибших при защите отечества", - сказал Песков журналистам в среду.

Кроме того, в ходе заседания президент РАН Геннадий Красников проинформирует об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести", сказал представитель Кремля.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев доложит о предложении всероссийской "Единой России" по присвоению городам почетного звания "Город трудовой доблести".

Заместитель министра обороны Анна Цивилева доложит о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий, а руководитель АНО "Центр исторической памяти при президенте РФ" Елена Малышева - о проекте "Исторический суверенитет".

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 25 на 25

Туристический налог в России ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах

Разлив мазута в Керченском проливе

Откачку мазута с танкера "Волгонефть 239" завершат до конца января

Законопроект о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании прошел I чтение

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Заявки на IT-отсрочку от службы в армии начнут принимать с 21 января

Переговоры Путина с президентом ЦАР состоятся 16 января

Оверчук заявил, что российский бизнес начал сокращать операции с Арменией в 2024 году

Оверчук заявил, что российский бизнес начал сокращать операции с Арменией в 2024 году

Гражданин США заочно осужден в России за наемничество

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау78 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне19 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });