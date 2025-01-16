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"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" 28 января (в заочной форме) рассмотрит вопросы о ликвидации представительств в Брюсселе (Бельгия) и Токио (Япония), сообщил эмитент.

Представительство в столице европейской бюрократии было учреждено в конце 2011 года. Открылось оно в 2013 году на фоне антимонопольного расследования ЕК в отношении российской компании. "Мы сегодня ведем активный диалог с институтами Европейского союза, и открытие представительства "Газпрома" в столице ЕС позволит сделать его более эффективным", - сказал тогда на церемонии зампред правления Александр Медведев.

Япония является вторым после Китая потребителем СПГ в мире. В Токио представительство учреждено в 2014 году. В 2020 году компания отмечала, что оно "не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность".

Также в повестке дня СД вопрос о продлении срока полномочий члена правления ПАО "Газпром" (имя в сообщении не уточняется). Исходя из срока действия контрактов, речь может идти о полномочиях заместителя председателя правления - главного бухгалтера ПАО Михаила Россеева.

Бельгия Газпром Япония
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