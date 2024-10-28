Лавров заверил, что РФ делает все возможное для прекращения эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия делает все возможное для того, чтобы прекратить эскалацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть желающие разогреть костер до такой степени, чтобы и сюда вмешались, прежде всего, США. Но я очень надеюсь, что предпринимаемые в последнее время контакты не позволят этому случиться. По крайней мере, мы делаем все возможное, чтобы содействовать прекращению эскалации и как-то эту ситуацию разрядить", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим кувейтским коллегой Абдаллой аль-Яхья.

По оценке министра, "на данном этапе, конечно же, удалось избежать наихудшего сценария". "Удается, по крайней мере, потому что его вероятность еще сохраняется", - уточнил он.

Как отметил Лавров, "безусловно, удары Израиля по Ирану, которые преподносятся как ответ, и что, дескать, теперь ответ состоялся, мы вроде квиты, и больше ничего делать не надо, - это ситуация непростая". "Они (удары Израиля, - "ИФ") ситуацию не упростили. Но мы надеемся на то, что Совет Безопасности сможет каким-то образом помочь успокоить обстановку", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров убежден, что "надо работать, надо добиваться прекращения огня и на палестинских территориях, и в Ливане".