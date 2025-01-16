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В Кремле заверили, что пострадавшим при очистке побережья волонтерам будет оказана помощь

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подвергшимся вредному воздействию испарений мазута волонтерам окажут всю необходимую медицинскую помощь, заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями", - подтвердил он.

"При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться", - пообещал Песков.

Его спросили о медицинской реабилитации волонтеров, которые убирают черноморские пляжи от мазута после крушения в декабре двух танкеров и которые жалуются на сильный запах.

"Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, [вице-премьер Виталий] Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту", - заверил пресс-секретарь.

"При этом очень важно, чтобы волонтеры плотно координировали свою работу с правительственной комиссией", - добавил представитель Кремля.

В Краснодарском крае 146 участников группы по очистке побережья Черного моря от мазута пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью. Краевой оперштаб по ликвидации последствий катастрофы 15 января сообщал о расследовании обстоятельств смерти 17-летнего студента Анапского индустриального техникума после пребывания на одном из загрязненных пляжей.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа
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