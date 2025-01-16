Поиск

Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в рыбе и морепродуктах из Черного моря

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в результате проверки почти 200 проб морепродуктов и рыбы, выловленной в Черном море, отклонений от норм и загрязнения продукции не обнаружено, в последующем будут проводиться исследования каждой партии рыбы лабораториями ведомства за счет федерального бюджета.

"На первом заседании правительственной комиссии (по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе - ИФ) мной было озвучено предложение, оно было принято, о том, что мы на базе лабораторных центров (...) начинаем и уже начали проводить исследования рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и вокруг Крыма, для того, чтобы определить возможное загрязнение. На сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб. И пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она также сообщила, что ведомство выступило с предложением к бизнесу "проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями, нашими силами за счет федерального бюджета, за счет нашей работы". Это предложение было поддержано, сейчас определяется его техническое исполнение, после чего, как уточнила Попова, работа начнется в полном объеме.

"Но то, что мы выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло", - подчеркнула глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье, для оценки безопасности выловленных в море рыбы и морепродуктов вводится усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, включая нефтепродукты.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 16 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анна Попова Роспотребнадзор Керченский пролив Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио

Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря

Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

Что произошло за день: среда, 15 января

Авиакатастрофа в Актау

По делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертиза

По делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертиза

Интернет-кабель в Татарстане был поврежден при проведении земляных работ

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

США добавили в санкционный список Запорожскую АЭС

США добавили в санкционный список Запорожскую АЭС
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Отдельные категории граждан РФ получат единовременную выплату в связи с 80-й годовщиной Победы

Мосгорсуд вынес заочный приговор организатору убийства вора в законе Япончика

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе243 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });