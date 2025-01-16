Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в рыбе и морепродуктах из Черного моря

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в результате проверки почти 200 проб морепродуктов и рыбы, выловленной в Черном море, отклонений от норм и загрязнения продукции не обнаружено, в последующем будут проводиться исследования каждой партии рыбы лабораториями ведомства за счет федерального бюджета.

"На первом заседании правительственной комиссии (по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе - ИФ) мной было озвучено предложение, оно было принято, о том, что мы на базе лабораторных центров (...) начинаем и уже начали проводить исследования рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и вокруг Крыма, для того, чтобы определить возможное загрязнение. На сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб. И пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она также сообщила, что ведомство выступило с предложением к бизнесу "проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями, нашими силами за счет федерального бюджета, за счет нашей работы". Это предложение было поддержано, сейчас определяется его техническое исполнение, после чего, как уточнила Попова, работа начнется в полном объеме.

"Но то, что мы выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло", - подчеркнула глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье, для оценки безопасности выловленных в море рыбы и морепродуктов вводится усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, включая нефтепродукты.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.