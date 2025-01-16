Губернатор просит повысить режим ЧС в Севастополе до федерального

Уборка мазута в Севастополе после разлива в Черном море Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с просьбой включить территорию города в зону чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута.

"Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера", - сообщил губернатор по итогам совещания федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. В совещании принял участие глава МЧС России Александр Куренков.

"Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета - на сегодня выделены 78 миллионов рублей. Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов - это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на данный момент продолжается вывоз с пляжей собранного ранее грунта. "После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе", - добавил Развожаев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.