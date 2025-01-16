На линии Петербург-Пионерский запущено регулярное паромное сообщение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Автомобильный паром "Антей" отправился в первый рейс на новой регулярной линии Петербург - Пионерский (Калининградская область), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии) Александр Трофименко.

""Антей" вышел в четверг из Санкт-Петербурга с терминала "Морской фасад", что расположен на Васильевском острове. В Пионерский судно зайдет через два дня и будет разгружаться на причале №1, который был недавно введен в эксплуатацию", - сказал Трофименко.

В этом рейсе паром загружен автомобильной техникой не полностью. Много свободных мест и в пассажирских каютах, большинство пассажиров - это водители грузовых и легковых автомашин. Но эта ситуация обычная для первых декад января, когда бизнес возобновляет работу после новогодних каникул.

"Однако, уже сегодня мы видим положительную динамику по загрузке парома на следующих рейсах. И это касается выхода судна как из Санкт-Петербурга, так и из Пионерского. Есть уверенность, что начиная с февраля "Антей" будет работать на регулярной линии с полной нагрузкой", - добавил гендиректор.

Он напомнил, что при хороших условиях - нормальная погода в море, отсутствие других непредвиденных факторов - судно сможет выполнять до шести круговых рейсов в месяц. Это немного больше, чем во время работы "Антея" между Усть-Лугой и Балтийском. Плюсом для грузоперевозчиков является и тот факт, что автомашины не будут совершать пробег в 170 км, которые связывают Санкт-Петербург и Усть-Лугу.

Паром может доставлять не только грузовые, но и легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают. "Антей" может взять на борт порядка 150 пассажиров.

Организация новой регулярной паромной линии Петербург - Пионерский позволит разгрузить терминал в порту Балтийска, который принимает железнодорожные паромы и большие суда. Для обеспечения грузами Калининградской области это имеет большое значение, заключил Трофименко.

В декабре 2024 года паром "Антей" в тестовом режиме впервые доставил партию груза в порт Пионерский на причал № 1 международного морского терминала, строительство которого еще продолжается. Оператором морского термина является ФГУП "Росморпорт".

Длина причального фронта морского терминала составляет 163,9 метра, глубина у причальной стенки - 7,5 метра. На терминале имеется площадка для хранения автотранспорта с подъездным путем общей площадью 14 тысяч кв. метров и вместимостью 74 транспортных средства.

Портовая инфраструктура терминала в настоящее время позволяет обслуживать суда длиной до 191 метра, шириной до 26 и осадкой до 7 метров.

На морском терминале возможна перевалка грузов типа ro-ro, включая грузовые автомобили и легковые автомобили, а также генеральных и навалочных грузов по прямой схеме (судно - автотранспортное средство). Используя инфраструктуру морского терминала, порт Пионерский может переваливать до 20 тысяч стандартных грузовых автомобилей в год.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На конец декабря 2024 года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 27 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград, Санкт-Петербург - Пионерский.