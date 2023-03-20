Строительство круизного и грузового терминала под Калининградом продлили до ноября 2024 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Срок строительства международного морского терминала для приема круизных и грузовых судов в городе Пионерский Калининградской области продлен до ноября 2024 года, говорится в материалах сайта госзакупок.

ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" и ФГБУ "Морская спасательная служба" заключили 15 марта текущего года дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ по строительству терминала.

Новой датой завершения строительства объекта считается 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта - 20 января 2025 года.

Сроки завершения строительства и сдачи терминала уже не раз переносили. При подписании контракта сдача объекта назначалась на 1 апреля 2023 года. Затем ее отложили на 1 января 2024 года.

В сентябре 2022 года была увеличена стоимость контракта с 5,582 млрд до 6,896 млрд рублей.

Исполнителем контракта является ФГБУ "Морспасслужба". На сегодня компания уже получила финансирование по проекту в размере 5,46 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что контакт на строительство терминала ФГУП "Росморпорт" заключило осенью 2021 года с ФГБУ "Морспасслужба". "Морспасслужбе" предстоит завершить создание международного грузопассажирского терминала, включая два причала общей длиной 725 метров и акваторию для приема грузопассажирских судов и современных круизных лайнеров, причал для судов портового флота протяженностью 110 метров, оградительные и берегоукрепительные сооружения, здание и береговую инфраструктуру терминала.

Крупным субподрядчиком на объекте стало ООО "Геоизол", которое строило в Калининградской области несколько крупных инфраструктурных объектов. Строительство терминала в Пионерском началось 1 февраля 2018 года. Затем его остановили из-за проблем у генподрядчика ООО "Больверк", в отношении руководства которого было возбуждено уголовное дело.

В результате сроки окончания строительства переносились несколько раз.

Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тысяч единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год.