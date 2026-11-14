Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек)

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

"Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость", - говорится в документе.

Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии и в октябре сообщала о прогрессировании болезни.

В июле 2026 года Чекалина была приговорена к 5 годам условно со штрафом в размере 763 573 551 руб. по статье о незаконном выводе средств за рубеж.

Обвинение Чекалиной и ее бывшему супругу было предъявлено в сентябре 2025 года.

Тогда сообщалось, что, данным прокуратуры, "обвиняемые Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента" с представлением кредитной организации подложных документов.

В апреле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима.