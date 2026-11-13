Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Прогнозы по новому раунду переговоров по Украине, взрыв авто в Москве, домашний арест для замглавы Росмолодежи и дело против проректора "Синергии"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- В Москве на Кировоградской улице взорвался автомобиль, пострадал бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.

- В Самарской области четыре человека погибли в результате атаки на промышленное предприятие.

- Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе, заявили в Кремле.

- Под домашний арест отправлен замглавы Росмолодежи Денис Аширов, он стал фигурантом дела о многомиллионном мошенничестве. СМИ утверждают, что его уголовное преследование связано с расследованием дела, по которому домашний арест назначен проректору университета "Синергия" Михаилу Ерофееву. В пресс-службе "Синергии" подчеркнули, что университет не допускал нарушений законодательства ни при заключении, ни при исполнении контрактов.

- Аргентинец Маурисио Почеттино стал главным тренером "Манчестер Юнайтед".

- Российский пилот Сергей Карякин впервые за пять лет примет участие в ралли-рейде "Дакар" в 2027 году.

- В Московском регионе следующая неделя ожидается относительно теплой для ноября и бесснежной.