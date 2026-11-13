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Минприроды ввело максимальный норматив изъятия медведей для регионов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды отменяет снимает лимиты и устанавливает в регионах максимальный норматив отстрела бурого медведя в 30% от его численности для более эффективного регулирования популяции хищника, из-за нападений которого с начала года погибли уже 36 человек, сообщила пресс-служба министерства.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение снять лимиты (на изъятие хищника - ИФ) и установить максимальный норматив изъятия 30% от численности бурого медведя в каждом регионе. Это позволит эффективнее регулировать численность бурого медведя и сократить количество конфликтных ситуаций между хищником и человеком. Минприроды России подготовило соответствующие изменения в нормативную базу. Приказы ведомства зарегистрированы в Минюсте России", - говорится в сообщении.

В России популяция бурых медведей растет и приближается к 308 тысячам. С начала 2026 года чиновники получили более 12 тысяч обращений о выходах бурых медведей к людям, произошло 87 нападений хищников на человека, 36 человек погибли.

В министерстве обратили внимание, что в действующем законодательстве бурый медведь остается лимитированным видом, то есть государство разрешает изымать из дикой природы до 30% численности хищника, но ни в одном регионе не установлен максимальный лимит. Такие значения достигаются только в отдельных охотхозяйствах с высокой численностью медведя, отметили в пресс-службе.

Так, в Красноярском крае популяция бурого медведя насчитывает 26 631 особь, а лимит регион установил на 5 037 особей, то есть 19%, тогда как в крае количество конфликтных ситуаций из-за выхода бурых медведей к людям превысило 2,5 тысячи случаев.

На Камчатке обитают 24 225 бурых медведей, а лимиты добычи установлены на 3 443 особи, то есть 14% от общей численности, а в Иркутской области при численности бурого медведя в 22 413 особей лимит установлен на 4 098, то есть на 18%, в то время как количество подтвержденных выходов хищников к людям составило 2 119 случаев, отмечают в министерстве.

По данным Минприроды, федеральное правительство готовит дополнительные меры для помощи регионам по регулированию численности бурого медведя.

В частности, сообщили в пресс-службе, предлагается софинансировать затраты субъектов на изъятие конфликтных особей, так называемых синантропных медведей (тех, которые вышли к людям, питаются на свалках и около дорог). Определены предварительные потребности субъектов. На сегодняшний день, заявки подали 13 регионов. Общая сумма софинансирования составит больше 80 млн рублей, уточнили в министерстве.

Минприроды напоминает, что регионы наделены полномочиями по регулированию численности охотничьих ресурсов, это закреплено в законе "Об охоте и охотничьих ресурсах", а в полномочия федерального центра входит разработка и совершенствование законодательства этой сферы.

Минприроды Минюст Камчатка Красноярский край Иркутская область
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