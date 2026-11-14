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Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками в правительстве.

В пресс-службе российского кабинета министров сообщили, что, согласно обновленному перечню, первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать государственную программу "Юстиция", вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова - "Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации", вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков".

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Олег Кожемяко будет отвечать за государственные программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Госпрограмму "Развитие транспортной системы" будет курировать вице-премьер Андрей Никитин.

В сферу ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко передана госпрограмма "Информационное общество".

Институт кураторства был внедрен в 2021 году. Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка её параметров, контроль за достижением запланированных результатов.

Михаил Мишустин Андрей Никитин Антон Силуанов Денис Мантуров Олег Кожемяко Ирина Окладникова Дмитрий Чернышенко
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