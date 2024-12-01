Пожар произошел в Калужской области из-за сбитого дрона

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании на окраине населенного пункта в Малоярославецком районе в результате падения обломков беспилотника.

"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", - написал Шапша в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.