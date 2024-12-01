Поиск

Пожар произошел в Калужской области из-за сбитого дрона

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании на окраине населенного пункта в Малоярославецком районе в результате падения обломков беспилотника.

"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", - написал Шапша в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Калужская область БПЛА пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло десяти

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Nordwind выполнит рейс на Кубу в субботу с вынужденной задержкой на 9 часов

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

Путин подписал закон о создании единой системы "автогражданки" России и Белоруссии

Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

Стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование

В ноябре в алтайском соццентре скончались пятеро постояльцев

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск

Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });