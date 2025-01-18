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Советский разведчик лишился более 100 тысяч долларов из-за мошенников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Советский разведчик Геронтий Лазовик лишился более 100 тысяч долларов, попавшись на обман телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

"Телефонный аферист позвонил 92-летнему пенсионеру по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и, выдавая себя за руководителя госоргана и его помощника, убедил принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления",- сообщает в субботу прокуратура Москвы.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" пояснили, что жертвой обмана стал Лазовик, бывший резидент КГБ в Канберре, после работавший в центральном аппарате советской разведки.

В прокуратуре сообщили, что под угрозой проведения обыска дома москвич сообщил о хранящихся дома 100 тыс. долларов, его убедили деньги "для размещения в страховой ячейке".

В ходе разговора мошенник уговорил Лазовика выбросить деньги с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер.

"Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин - взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил", - сказали в ведомстве.

"Злоумышленники продолжили преступную схему, сообщив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах жены, пытаются похитить, и нужно их срочно задержать путем снятия. Для убедительности аферисты прислали через курьера финансовый документ, якобы гарантирующий возврат денег", - рассказали в прокуратуре Москвы.

Спустя время пострадавший пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы.

"Впоследствии при координирующей роли прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера",- заявили в ведомстве.

Геронтий Лазовик
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