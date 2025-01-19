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Две горные автодороги частично закрыли в Дагестане из-за снегопада

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Проезд по двум участкам дорог республиканского значения в горах Дагестана временно закрыт из-за обильного снегопада, ведутся работы по расчистке дорожного полотна, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В Ботлихском районе участок автодороги республиканского значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" (перевал Харами) с 95 по 110 км временно закрыт в связи со снежными заносами. Также из-за снежной метели и плохой видимости в Казбековском районе временно закрыт участок автодороги республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) с 38 по 46 км", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за снежных заносов временно закрыты три участка автодорог местного значения в Казбековском районе: "Дылым - Иманалиросо" с 7 по 34 км, подъезд к селу Хубар от автодороги "Дылым - Иманалиросо" и подъезд к селу Артлух от автодороги "Хасавюрт - Тлох".

На участках указанных дорог ведутся работы по расчистке от снега, об их открытии сообщат дополнительно. Водителей просят воздержаться от поездок в указанных направлениях.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада в горах Дагестана временно закрыли проезд по участку автодороги республиканского значения в Гумбетовском районе "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) с 46 по 60 км.

Дагестан
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