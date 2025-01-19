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В графике Путина на следующей неделе совещание по экономическим вопросам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам, совещание с правительством, также у главы государства запланированы международные контакты, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1").

Кроме того, в графике президента заседание Попечительского совета МГУ, который в этом году отмечает 270-летие, и заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, говорится в программе.

Владимир Путин
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