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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь обороны ВСУ, группировки "Запад" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь (ДНР) и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Восток" составили: до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и самоходная артиллерийская установка Krab.

По данным Минобороны РФ, группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике 10 бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Потери армии Украины за сутки в зоне группировки войск "Запад" составили: более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад артиллерийских боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, потери ВСУ в зоне действий "Южной" группировки войск составили: до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, три пикапа, пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады Нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации военных, потери армии Украины составили: до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили: более 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Средства противовоздушной обороны за сутки в зоне специальной военной операции сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, 66 украинских беспилотников, сообщили в министерстве.

По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям личного состава и техники ВСУ в 143 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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