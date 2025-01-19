Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 210 военнослужащих

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 210 военных, отражены две украинские контратаки, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ.

В Минобороны сообщили, что группировка в ходе наступательных действий нанесла удары по 12 бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области", - сказали в ведомстве.

Как отметили военные, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1 572 боевые бронированные машины, 1 508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны РФ, за все время также уничтожены: 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 30 единиц инженерной и другой техники.