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Украинских военных заподозрили в убийстве семерых мирных курян

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело в отношении украинских военных, подозреваемых в убийстве мирного населения Суджанского района Курской области, сообщает в воскресенье СК РФ.

По версии следствия, в январе 2025 года неприятель, находясь в населенном пункте Русское Поречное, совершил убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.

В отношении участников вооруженных украинских формирований возбуждено уголовное дело о теракте против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье выразили уверенность, что виновные в расправе над мирными жителями Курской области не уйдут от наказания.

"Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по многим другим выявленным преступлениям киевского режима", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

"Понимаем, что уже бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами", - подчеркнула Захарова.

Курская область СКР Русское Поречное МИД РФ Мария Захарова
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