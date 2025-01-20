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Десятерых украинских военных будут судить по делу о терактах в Курской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении десяти военнослужащих вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшихся на территорию Курской области, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

Им вменяются пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

По версии следствия, в начале августа прошлого года вооруженные боевым автоматическим стрелковым оружием с использованием взрывных устройств украинские военные незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления террористической деятельности.

В целях блокирования населенных пунктов и их удержания под вооруженным контролем боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, между которыми установили единую систему разведки, огня и связи.

"Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации, они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации", - говорится в сообщении.

Все обвиняемые в августе-октябре прошлого года задержаны российскими военнослужащими и настоящее время содержатся под стражей.

Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Генпрокуратура РФ Украина Курская область
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