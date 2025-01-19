Более 20 украинских БПЛА уничтожены за неделю в Тульской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Силами ПВО России на этой неделе уничтожены 22 украинских БПЛА над Тульской областью, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале в воскресенье.

"На этой неделе наш регион дважды подвергался атаке со стороны киевского режима. Всего дежурными силами ПВО Минобороны РФ было уничтожено 22 БПЛА", - написал Миляев.

Он отметил, что были зафиксированы повреждения окон в домах в Алексине и Узловой.

Администрации районов помогут жителям в их восстановлении, подчеркнул губернатор.

Также Миляев сообщил, что в центре "Герой 71" вручил региональные медали "Честь и мужество" военнослужащим, которые спасли жизни туляков во время массированной атаки БПЛА ВСУ в ночь на 14 января.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января над Тульской областью было уничтожено 17 БПЛА. В результате падения обломков в Алексине было частично повреждено остекление в 13 жилых помещениях. Повреждены четыре гаража и одна хозпостройка, а также четыре автомобиля, один сгорел полностью. Пострадавших нет.

В ночь на 18 января было уничтожено 5 БПЛА. В результате произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона, которое через несколько часов было ликвидировано. Пострадавших также нет.