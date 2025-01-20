Более 50 многоквартирных домов в Новосибирске остались без тепла из-за дефекта на сетях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Устранение дефекта на тепловых сетях потребовало отключения десятков объектов в Дзержинском районе Новосибирска утром в понедельник, сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона.

"Достаточно крупное плановое отключение на улице Лазарева, диаметр трубы - 500 мм, отключение (затронуло - ИФ) 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения, одно лечебное, четыре прочих", - сказал он.

По его словам, работы планируется завершить к 4:00 по местному времени во вторник.