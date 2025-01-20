РКН разъяснил, что система мониторинга радиочастот не связана с блокировкой контента

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в связи с публикацией в "Коммерсанте" сообщает, что система мониторинга радиочастотного спектра, которую развивает подведомственное ему предприятие, не предназначена для контроля за блокировками запрещенного контента.

"Развиваемая ГРЧЦ ("Главный радиочастотный центр" - ИФ) система мониторинга радиочастотного спектра предназначена для выявления и устранения радиопомех. Данная система не связана с ограничением доступа к запрещённым ресурсам. Просим СМИ публиковать только проверенную информацию", - говорится в сообщении.

"Коммерсантъ" сообщил, что РКН планирует потратить 125 млн рублей на создание и развитие Единой системы мониторинга радиочастотного спектра. В 2021 году ведомство проводило тендер для создания схожей системы, но договор с подрядчиком был расторгнут. Эксперты сказали изданию, что новая IT-система может использоваться, в частности, для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов.