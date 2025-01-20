Российские бизнесмены в 2024 году на 13% больше летали в зарубежные командировки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спрос на зарубежные командировки представителей российского бизнеса в 2024 году увеличился на 13% к 2023 году, а их доля от общего числа корпоративных поездок достигла 17%, сообщается в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб", с которым ознакомился "Интерфакс".

Средняя стоимость билета за рубеж в эконом-классе сохранилась на уровне 2023 года и составила 43,5 тысяч рублей за перелет в одну сторону. При этом средняя стоимость билета бизнес-класса, по данным исследования, выросла всего на 2% - до 197 тысяч рублей.

"Стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами. Мы видим, что компании не только возвращаются к докризисным объемам поездок, но и делают ставку на комфорт для своих сотрудников - это подтверждается ростом доли бизнес-класса на международных рейсах", - отметила управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова.

Главной точкой притяжения для российского бизнеса в 2024 году стал Китай. Спрос на поездки в эту страну увеличился на 119%, а доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла до 15% против 8% в 2023 году. Второе место сохранил Казахстан, который также продемонстрировал рост (+10%) и занял 9% в структуре международных поездок.

Турция, ранее занимавшая лидирующую позицию, переместилась на третье место, потеряв 19% российских бизнес-туристов. Ее доля сократилась с 10% в 2023 году до 7% в 2024 году. Также в десятку ключевых направлений вошли: Сербия (-32% к 2023 году), ОАЭ (+8%), Белоруссия (+42%), Узбекистан (+28%), Армения (-30%), Индия (+2%) и Грузия (+55%). Эксперты отметили рост числа командировок в Южную Корею (+55%) и Саудовскую Аравию (+78%), которые заняли 13-е и 18-е места соответственно.

Основной объем зарубежных командировок в 2024 году пришелся на IT- и телеком-компании, которые сохранили лидерство с долей 27%. Однако объем их поездок снизился на 17% по сравнению с 2023 годом, что связано "с изменением глобальных стратегий". Существенный рост активности зафиксирован у представителей нефтегазовой отрасли и энергетики, которые увеличили число зарубежных командировок на 38%, доведя свою долю до 12%. Фармацевтические компании, занявшие третье место, увеличили объем международных поездок на 20%, их доля достигла 8%.

На рынке корпоративных перевозок "Аэрофлот" увеличил свою долю до 33% с 29% годом ранее. Спрос на рейсы национального перевозчика вырос на 33%, что объясняется "как расширением маршрутной сети, так и стабильной ценовой политикой". Turkish Airlines, напротив, потеряла 18% бизнес-пассажиров, а ее доля сократилась на 4%. Третье место в рейтинге популярности заняла Air Serbia с долей 8%, сохранив спрос на уровне 2023 года (-2%).