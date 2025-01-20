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На Северном флоте объявлено штормовое предупреждение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На Северном флоте объявили штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба флота.

"В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

По отдельным районам Баренцева моря объявлен сигнал "Ветер-1": "Там прогнозируемая скорость ветра до 30 метров в секунду и волнение моря до 6 баллов".

Экипажи действуют по штормовой готовности. Скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей, судов и авиации.

"Боевая подготовка личного состава береговых войск Северного флота проходит в пунктах постоянной дислокации. В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности, на кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы", - говорится в сообщении.

После улучшения погоды боевая подготовка в морских полигонах будет продолжена в соответствии с откорректированными планами.

Баренцево море Кольский полуостров Северный флот
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