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Кабмин не поддержал проект о запрете использовать голос гражданина без его согласия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует поддерживать законопроект, устанавливающий охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

Соответствующий документ был утвержден в понедельник на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

"Вопросы, затрагиваемые законопроектом, урегулированы законодательством РФ, говорится в проекте отзыва правительства", - сказал собеседник агентства.

Проект закона № 718834-8 предлагает дополнить часть первую Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, устанавливающей охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, "в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени", говорится в пояснительной записке.

Согласно предлагаемой норме, обнародование и использование голоса гражданина, в том числе записи голоса или записи воссозданного голоса, допускаются только с его согласия.

Указанной статьей также устанавливается порядок использования голоса гражданина после его смерти, определяются способы защиты при нарушении права на голос и случаи, когда согласие на использование голоса не требуется.

Авторы законопроекта - группа сенаторов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Даниил Бессарабов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на устранение пробела в правовом регулировании в отношении голоса гражданина с учетом того, что право на голос и его охрану не закреплено законодательством.

Вместе с тем в правительстве призвали разработчиков инициативы учесть, что в соответствии со статьями 3 и 11 федерального закона "О персональных данных" запись голоса гражданина является обработкой его биометрических персональных данных, которая по общему правилу может осуществляться только с его согласия.

В случае осуществления такой записи с нарушением установленных правил обработки персональных данных гражданин в соответствии со статьей 24 указанного закона вправе требовать компенсации причиненного морального вреда независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных убытков, а также привлечения нарушителя к административной ответственности.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 130.4 Кодекса запись голоса гражданина представляет собой фонограмму, то есть любую исключительно звуковую запись исполнений или иных звуков либо их отображений, в связи с чем права гражданина в отношении такой записи как объекта прав, смежных с авторскими, могут быть защищены по правилам части четвертой Кодекса, говорится в проекте отзыва.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан Альянсом в сфере ИИ и Национальной Федерацией Музыкальной Индустрии.

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