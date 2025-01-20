Туроператоры сообщили о стагнации спроса на горный курорт Шерегеш

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спрос на отдых на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе в текущем зимнем сезоне примерно соответствует уровню прошлого года, стагнация связана с дефицитом отелей, ростом цен на размещение и перевозку, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

Руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN Ольга Иванова сообщила, что Шерегеш у туроператора уверенно входит в топ-3 зимних направлений в России, а среди горнолыжных курортов занимает второе место после Красной Поляны.

"Турпоток этой зимой держится на уровне прошлого года. Полетная программа не менялась: как и в прошлом году, она выполняется на рейсах "Уральских авиалиний" из Москвы в Новокузнецк до конца марта раз в неделю. Кроме того, можно сформировать туры на базе GDS-перевозки из регионов", - сказала она.

"Вряд ли можно рассчитывать на рост объемов по Шерегешу: отельная база там ограничена, спрос уже не первый год превышает предложение, что приводит к росту цен в отелях. На Новый год номера стоили 20, 30 и даже 40 тысяч рублей в сутки - как на Красной Поляне", - отметил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, в Шерегеше катаются, прежде всего, местные жители и гости из соседних регионов, также приезжают туристы из Москвы и Петербурга, но им все же удобнее полететь в Кировск или на кавказские курорты.

Как рассказали в принимающей компании "Фанспорт", в этом сезоне наблюдается небольшой спад интереса к Шерегешу.

"Несколько предыдущих лет мы видели взрывной рост спроса - все хотели попробовать наш курорт, посмотреть, какой у нас снег. Сейчас пошел естественный откат. В этом году свободные номера в отелях Шерегеша оставались даже в новогодний период. Возможно, отели придерживали номера для прямой продажи, а потом не смогли реализовать", - сообщила представитель компании Анастасия Поклонова.

Она добавила, что сейчас лыжники аннулируют часть номеров, забронированных на начало февраля.

"Могу предположить, что это может быть связано с дорогой перевозкой. Из Москвы в Новокузнецк и обратно билеты на этот период стоят 20-25 тысяч рублей", - рассказала эксперт.

Шерегеш в год принимает около 2,5 млн туристов. За новогодние каникулы турпоток на курорт составил 237 тыс. человек.