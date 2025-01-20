"Почта России" внедрила логистическое решение для ускоренной доставки коммерческих грузов из КНР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АО "Почта России" совместно с ОАО "РЖД" внедрило мультимодальное решение для ускоренной доставки коммерческих партий груза из Китая в РФ по схеме "склад-склад", говорится в сообщении почтового оператора.

В нем уточняется, что End-to-End (E2E) решение включает консолидацию товаров на "первой миле" в Китае, перевозку автотранспортом до приграничной железнодорожной станции Хуньчунь (провинция Гирин), таможенное оформление импорта, погрузку в почтовый вагон, транспортировку по железной дороге в Москву и автодоставку уже полностью растаможенных товаров на склад клиента. Сроки доставки товаров из китайского Хуньчуня в Москву не превышают двух недель.

Как отмечается в сообщении, стороны применили технологические новации, которые позволили увеличить массогабаритные параметры международных почтовых отправлений и ускорить доставку. РЖД разработали для проекта "сквозную" технологию перевозки с учетом всех операций по обработке почтово-багажных вагонов на станциях Камышовая и Уссурийск.

"Объем торговли с Китаем сохраняется на стабильно высоком уровне, и сейчас мы готовы предложить клиентам новое E2E-решение для импортных коммерческих грузов. Сжатые сроки доставки позволят предпринимателям экономить время и оборотный капитал, расширяя международный бизнес", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Почты России" Максима Цыпина.