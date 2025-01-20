Комитет Госдумы одобрил особые правила для энергетики в условиях действия специальных режимов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил парламенту на заседании во вторник рассмотреть в первом чтении законопроект, который наделяет правительство полномочиями по установлению особенностей применения законов об электроэнергетике, теплоснабжении и жилищного законодательства в период введения специальных режимов.

Комитет предлагает доработать законопроект и дать правительству право устанавливать особые правила в сфере электроэнергетики в рамках утверждения инвестиционных программ и технологического присоединения к электрическим сетям в период работы специальных режимов.

Документ (№797061-8) в декабре 2024 г. внесло в парламент правительство. Согласно тексту законопроекта, к специальным режимам отнесено: проведение контртеррористической операции, введение военного положения, введение режимов максимального (среднего) уровня реагирования и уровня повышенной готовности, а также возникновение чрезвычайной ситуации федерального характера.

При введении этих режимов в законодательстве РФ об электроэнергетике могут быть установлены особые правила для работы оптового и розничного рынков, начисления и уплаты штрафов за неисполнение обязательств, проведения конкурсов по отбору мощности и других конкурентных процедур. Также могут быть установлены особенности изменения сроков поставки, управление диспетчеризацией, ограничение потребления электричества, а также вывод объектов электроэнергетики из эксплуатации.

В законодательстве РФ в сфере теплоснабжения правительство сможет определять особенности, касающиеся ценообразования в теплоснабжении, начисления, уплаты и списания штрафов и пеней за неисполнение обязательств по оплате тепловой энергии, правила исполнения договоров на поставку тепловой энергии, правила согласования и реализации инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

"В качестве положений жилищного законодательства РФ, в отношении которых могут быть установлены особенности их применения, определены оказание коммунальных услуг, управление многоквартирными домами, организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и ликвидация аварийного жилищного фонда", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает продлить до 2026 г. право правительства устанавливать особенности регулирования жилищных отношений, касающиеся начисления и взыскания штрафов и пеней за неполную или несвоевременную оплату гражданами жилья и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт; обязанностей управляющих организаций и кооперативов по оплате услуг, связанных с газом, электроэнергией, теплом, водоснабжением и вывозом отходов; начисления пеней за просрочку установки или замены приборов учета энергоресурсов и предоставления гражданам рассрочки на оплату за установку этих приборов.

"Продление до 2026 г. полномочий правительства РФ в области начисления и уплаты штрафных санкций в случаях неполного и (или) несвоевременного внесения гражданами платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт позволит применять при их расчете пониженную (9,5%) по сравнению с действующей (21%) ключевую ставку ЦБ и не допустить рост задолженности за жилищные и коммунальные услуги", - говорится в заключении комитета по энергетике.

При этом ко второму чтению комитет предлагает доработать законопроект в части расширения списка правоотношений в электроэнергетике, для которых правительство сможет устанавливать особые правила во время специальных режимов. Это включает: технологическое присоединение; утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; раскрытие информации; осуществление государственного контроля и разрешительной деятельности.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 21 января.