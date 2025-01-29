Доля взысканных РСА по суду средств за виновных в ДТП водителей без полисов составляет 6%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доля средств, которые Российский союза автостраховщиков (РСА) сумел вернуть в компенсационный фонд по ОСАГО в порядке регрессного требования по суду после ДТП с виновными водителями, у которых не оказалось действующих договоров ОСАГО, составляет в среднем 6% от общего объема произведенных из фонда расходов, такие данные приводятся в телеграм-канале страхового союза.

Право регрессного взыскания возникает, когда лицо, возместившее ущерб за того, кто его причинил, по закону может через суд требовать возмещения уплаченной суммы.

После осуществления выплаты из компфонда за виновника без полиса ОСАГО РСА имеет право потребовать с последнего возврата средств в размере произведенной выплаты в случаях, предусмотренных законодательством. В данном случае водитель, не исполнивший требование закона ОСАГО о страховании ответственности при выезде на дороги общего пользования, не может рассчитывать на страховую выплату за него страховщиком ОСАГО. За ущерб, причиненный пострадавшему в ДТП по закону должен заплатить РСА из средств компенсационного фонда. Порядок расходования средств фонда и предназначение выплат из него также определены законом об ОСАГО. Компенсационный фонд РСА создан для защиты прав пострадавших в ДТП, в первую очередь для выплат по рискам ущерба жизни и здоровью пострадавших в ДТП.

В случае причинения в ДТП имущественного ущерба водителем без полиса ОСАГО, пострадавший имеет право самостоятельно взыскивать расходы на восстановление автомобиля (ремонт) с виновника ДТП через суд. К сведению таких водителей президент РСА Евгений Уфимцев сообщает, основываясь на практике рассмотрения споров по регрессу с участием РСА:"От момента выплаты по регрессу до фактического взыскания проходит от 4 до 6 лет".

Согласно анализу данных РСА, проведенному в октябре 2024 года, из 36 млн водителей в РФ без ОСАГО ездят около 10%, что составляет от 2,5 млн до 3 млн человек.

В этой связи РСА занимает активную позицию по принятию мер по сокращению доли водителей на дорогах РФ без полисов ОСАГО. В частности, этому будет способствовать запуск весной этого года проекта выявления таких водителей в дорожных потоках камерами слежения. На втором этапе реализации этого проекта (с момента применения штрафов к нарушителям - ИФ) ездить без ОСАГО станет экономически невыгодно. Штраф за единичное такое правонарушение, согласно законодательству, может составить 800 рублей и 3-5 тыс. рублей за повторное аналогичное нарушение. При этом дорожные камеры могут фиксировать автомобили с незащищенной ответственностью водителя хоть каждый день.

Лимиты и цены для полисов ОСАГО

Как сообщалось ранее, в Госдуме в настоящее время обсуждается депутатский законопроект с предложениями об увеличении лимитов выплат по имущественным и личным рискам в ОСАГО в среднем на 30%. Авторы законопроекта полагают, что это возможно сделать без корректировки тарифов по договорам "автогражданки". Однако, как утверждают эксперты РСА, в случае принятия соответствующих изменений увеличить лимиты выплат без ценовых корректировок будет невозможно .

"Введение новых обязательств без изменения тарифной системы может привести к убыткам страховых компаний и снизить доступность полисов для населения", - считают в РСА.

Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2024 года, доля выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП по полисам ОСАГО составила 2,9% в совокупном объеме выплат по автогражданке за этот период - 4,3 млрд рублей из 147,3 млрд рублей соответственно.

При этом на долю выплат за ущерб жизни пришлось 1,2%, или 1,8 млрд рублей (по 4,6 тыс. случаям ДТП), а на выплаты пострадавшим за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО за 9 месяцев прошлого года пришлось 1,7% общих выплат по "автогражданке" - 2,5 млрд рублей (по 21,7 тыс. случаев).

Выплаты по имущественному ущербу в ОСАГО за тот же период составили 143 млрд рублей по 1,6 млн страховых случаев в оСАГО.