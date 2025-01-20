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Госдума рассмотрит на этой неделе изменения в КоАП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит на этой неделе изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих усиление ответственности за пропаганду нацистской символики и за правонарушения в сфере оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Как сообщил он журналистам в понедельник, в первом чтении будут рассмотрены изменения в КоАП об усилении административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо экстремистских организаций, иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законом, в том числе их изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды.

Во втором чтении, как сказал Жуков, предполагается рассмотреть изменения в КоАП, которыми предусматривается увеличение административного штрафа за совершение правонарушений в сфере оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции.

В частности, по его словам, планируется повысить уровень ответственности за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства.

Жуков также сообщил, что "рассмотрим вопрос о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Таджикистан об условиях строительства и функционирования Государственного учреждения "Государственный русский драматический театр имени В. Маяковского" в Таджикистане".

Госдума Таджикистан
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