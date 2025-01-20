ЦБ РФ хочет добиться от эмитентов коротких и понятных розничным инвесторам резюме проспектов IPO

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает обновить требования к структуре и содержанию резюме проспекта ценных бумаг под розничных инвесторов, ключевых участников современных российских IPO.

На российском рынке акционерного капитала формируется устойчивая тенденция возрастания роли розничных инвесторов, что определяет как текущие особенности публичных размещений, так и специфику их осуществления на горизонте нескольких лет, говорится в консультативном докладе Банка России, опубликованном в понедельник. В этой связи возрастает важность наличия адаптированной для розничного инвестора доступной и понятной информации, необходимой для оценки рисков инвестиций в финансовые инструменты, пишет ЦБ.

Регулятор отмечает, что сейчас на практике преобладает формальное отношение эмитентов к материалам, предлагаемым инвесторам, прежде всего это касается резюме проспекта ценных бумаг. Такие резюме чрезмерно объемны (иногда до 20-25 страниц), а их структура и содержание не позволяют получить важную для инвестиционных решений информацию - прежде всего ключевые финансовые и операционные показатели. В структуру резюме входит отдельная информация, не относящаяся к ключевой для первичной оценки инвестором предложения эмитента, например, сведения о консолидированной финансовой отчетности, бухотчетности, о способе и дате создания эмитента, о случаях изменения наименования эмитента и о его реорганизации.

В международной практике, в том числе в Европейском союзе, Великобритании, Индии, Бразилии, ключевая информация в резюме отражает существенные характеристики эмитента, предлагаемых ценных бумаг и условий публичного размещения, говорится в докладе. Резюме должно быть кратким, простым и понятным, подчеркивает ЦБ.

В связи с этим Банк России полагает необходимым обновить требования к структуре и содержанию резюме проспекта ценных бумаг. Его наполнение должно учитывать профиль основного читателя - неквалифицированного инвестора. Важными компонентами резюме должны стать ключевая финансовая информация в сравнении с данными за аналогичные предыдущие периоды, сведения о стратегии и перспективах развития эмитента, а также факторы, влияющие на реализацию стратегии. Резюме должно представлять собой краткий документ (не более 7 страниц), изложенный простым, понятным языком, отмечает ЦБ.

Также ЦБ предлагает ввести требование о раскрытии эмитентами, акции которых находятся в публичном обращении, прогнозных финансовых показателей в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, годовом отчете. В частности, установить перечень обязательных для раскрытия прогнозных показателей - это выручка, чистая прибыль (убыток), чистая прибыль (убыток) на акцию, рентабельность капитала. Остальные показатели эмитент может раскрывать по своему усмотрению.

В качестве периода прогноза предлагается установить календарный год. Прогнозы на более долгосрочный период эмитент может раскрывать по собственному усмотрению.

Эмитенту рекомендуется публиковать диапазон возможных значений или минимальную (максимальную) границу возможного значения прогнозного показателя. Показатели не должны вводить читателя в заблуждение и быть разумными, включая ширину диапазонов, подчеркивает регулятор.

При раскрытии в проспекте ценных бумаг оценок и прогнозов, в том числе отраслевых, подготовленных третьими лицами, необходимо будет указывать, кем подготовлены прогнозы, а также характер отношений между третьим лицом и эмитентом, ссылку на источник информации.

Прогнозные значения можно будет скорректировать с указанием факторов, оказавших влияние на их пересмотр.

Также ЦБ предлагает ввести запрет на раскрытие, распространение или предоставление неограниченному кругу лиц информации, содержащей прогнозы финансовых и операционных показателей эмитента, если такая информация не включена в проспект ценных бумаг, в отчет эмитента или другие юридически значимые сообщения.

При этом регулятор подчеркивает, что поскольку прогноз может не реализоваться вне зависимости от воли эмитента (в силу изменения внешних факторов), то "ответственность за включение в проспект недостоверной информации в отношении прогноза должна наступать исключительно в случае предоставления заведомо ложного прогноза или за ошибки, допущенные при его подготовке".

Еще одна проблема, которую хочет решить ЦБ - правовая неопределенность механизма lock-up (добровольные временные ограничения на продажу акций после публичных размещений, призванные сгладить волатильность акций и повысить их привлекательность для потенциальных инвесторов). В отсутствие регулирования в части раскрытия информации о соответствующих соглашениях эмитенты в отечественной практике публиковали сведения в разных объемах и с разной степенью детализации, отмечает ЦБ. Согласно его предложению, информация о намерении заключить соглашение о lock-up и факте его заключения должна раскрываться в проспекте ценных бумаг. Если же соглашение заключено после регистрации проспекта, а также если оно нарушено, эмитент должен будет опубликовать сущфакт.

"Этот подход обеспечит единообразие состава сведений для информирования инвесторов и ответственность за достоверность раскрываемой информации. Включение информации в проспект ценных бумаг и установление стандарта ее раскрытия предоставят инвесторам необходимую информацию о гарантиях соблюдения принятых ограничений и эффективности связывающих механизмов", - рассчитывает ЦБ.