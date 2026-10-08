Роспотребнадзор заявил, что в Иркутской области нет угроз здоровью населения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рисков для здоровья населения в Иркутской области нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная, рисков для здоровья населения нет", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что в Иркутске завершен полный комплекс мероприятий, который был организован и проведен Роспотребнадзором во взаимодействии с органами исполнительной власти Иркутской области, в соответствии с санитарным законодательством в ответ на регистрацию случая заболевания внебольничной пневмонией у сотрудницы Иркутского противочумного института.

"По результатам работы двух независимых комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности, проведших проверку в институте, установлено, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не было. Комиссии подтвердили соблюдение должного контроля за выполнением требований при работе с патогенными микроорганизмами", - сообщил Роспотребнадзор.

Заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала.

Для проведения мероприятий были привлечены пять организаций Роспотребнадзора, включая три научно-исследовательских учреждения.

Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий было связано с профессиональной деятельностью заболевшей. В том числе, был определен максимально широкий круг контактных, за которыми было установлено медицинское наблюдение, включая проведение лабораторных исследований. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты более 5500 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов, добавили в ведомстве.

Исследования проводились самым широким спектром и современными методами, в том числе, бактериологическим, биологическим, масс-спектрометрическим, молекулярно-генетическим.

Роспотребнадзор в рамках поставленных перед ведомством задач при выявлении риска распространения опасной инфекции принимает все необходимые меры в соответствии с российским законодательством и международными правилами, отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.