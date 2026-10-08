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"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления ЦОДа в Сасове

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования ЦОДа в городе Сасово Рязанской области, сообщила пресс-служба компании.

"Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасове", - говорится в сообщении.

Утром "Яндекс" сообщил, что инцидент в дата-центре в Сасове затронул часть инфраструктуры.

"Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей", - сообщала компания.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух БПЛА, сбитых над регионом: "В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора".

Павел Малков Яндекс Сасово Рязанская область
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