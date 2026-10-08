Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до нового минимума

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до $2,1 млрд с $2,4 млрд в августе, следует из материалов Банка России.

Это новый минимум за несколько лет. Предыдущий - $2,2 млрд - был зафиксирован в июле.

Всего за третий квартал, таким образом, крупнейшие экспортеры продали валюту на $6,7 млрд, то есть меньше, чем за один лишь июнь ($7,6 млрд).

Ранее Банк России отмечал, что доля крупнейших экспортеров на российском валютном рынке из-за изменений в структуре расчетов снизилась, прочих компаний - выросла, поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом.

Нефинансовые компании в сентябре увеличили продажу валюты по сравнению с августом на 26% - до $23,7 млрд (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $19,7 млрд).