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Что произошло за день: четверг, 8 октября

ЧП в дата-центре "Яндекса", ситуация в Иркутской области, резкий рост цен на нефть, новые антироссийские санкции Лондона, лауреат Нобелевской премии по литературе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Яндекс" утром сообщил об инциденте в дата-центре компании в городе Сасово Рязанской области. В свою очередь губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в результате атаки БПЛА в Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий. "Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования. Днем в Рунете наблюдались сбои.

- В Кремле заявили, что Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму Владимиру Путину в честь дня рождения.

- У контактных лиц сотрудницы Иркутского противочумного института не нашли опасных патогенов, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Цены на нефть резко поднимались вечером в четверг из-за опасений перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока и сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent к 18:14 мск дорожали на 5,37%, до $105,58 за баррель; фьючерсы на нефть WTI на ноябрь - на 5,32%, до $92,98 за баррель.

- Великобритания ввела санкции против "Зарубежнефти" и холдинговой структуры "Иркутской нефтяной компании" - АО "ИНК-Капитал". Также под санкции попал банк "Столичный кредит".

- ФСИН отменила все ограничения, наложенные судом на главу фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву, в связи с отменой ее уголовного преследования.

- Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон.

- В Сбере заявили, что он и другие кредитные организации обсуждают с девелопером "Самолет" план по выходу на стабильный режим работы на фоне долга.

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