В ЦБ сомневаются, что бюджет может позволить себе допстимулы для рынка акционерного капитала

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Жесткие бюджетные ограничения вряд ли позволят государству в ближайшее время взять на себя дополнительные расходы, в том числе в форме налоговых льгот, для стимулирования новых сделок на рынке акционерного капитала, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Многие (меры по стимулированию размещений - ИФ) реализованы, есть оставшаяся часть не реализованных мер, в первую очередь - бюджетно-налогового характера. Насколько они сегодня могут быть реализованы - для меня очень большой вопрос с учетом ограниченности возможностей бюджета", - сказал Чистюхин, комментируя реплики участников общественного обсуждения проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы.

Такие стимулы могли бы стать "дополнительным толчком для эмитентов выходить на рынок", даже когда неблагоприятная конъюнктура или высокая долговая нагрузка не позволяют рассчитывать на максимальную оценку при размещении, но у бюджета сейчас "настолько все в приоритете, что, казалось бы, и этот приоритет уже впихнуть практически некуда", констатировал Чистюхин.

"Но я понимаю, что здесь любое такое финансовое вспоможение играло бы положительную роль. Мы, по крайней мере, продолжаем эту тему во всех своих обращениях, письмах, взаимодействии, в первую очередь с Минфином, с рядом других ведомств. Те, кто знает проблему, знают, что это Минпромторг, это Минсельхоз... Надеюсь, что здесь мы как-то продвинемся", - заключил Чистюхин.

ЦБ для стимулирования размещений на бирже еще в 2024 году предложил с помощью субсидирования долевого финансирования сделать для эмитентов выход на IPO и SPO не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Инициатива была поддержана Минфином и Минэкономразвития, однако сомнения в необходимости внедрения этого механизма возникли у отраслевых министерств, и его оформление затянулось. В итоге они были закреплены в распоряжении правительства от 19 декабря прошлого года, которое, в частности, предполагает, что Минпромторг и Минсельхоз, оперирующие наиболее крупными программами льготного кредитования, должны внести изменения в решения о порядке предоставления субсидий. Это запустит механизм перераспределения господдержки с кредита на долевое финансирование, но пока этого не произошло.

Также регулятор предлагал обсудить другие варианты стимулов, среди которых были и различные налоговые меры.