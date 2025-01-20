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Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ территории Кореневского района.

"Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В настоящее время мужчину везут в областную клиническую больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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