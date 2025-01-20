Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ территории Кореневского района.

"Сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела посёлка Коренево многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В настоящее время мужчину везут в областную клиническую больницу.