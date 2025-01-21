Минстрой изменил правила проектирования оснований фундаментов в Арктике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Утверждено изменение правил проектирования оснований фундаментов зданий и сооружений в Арктике, документ вступит в силу в конце января, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Утверждено изменение правил проектирования оснований фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов (Изменение N2 к СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"). (...) Актуализированный документ вступает в действие в конце января 2025 года", - говорится в сообщении.

Как объяснил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, изменения помогут внедрить передовые технологии.

В своде правил уточняются пункты, которые касаются проектирования свайных фундаментов: антикоррозионная защита, применение стеклопластика, учет шероховатости поверхности, расчет касательных сил морозного пучения при заполнении лидерных скважин буроопускных свай цементно-песчаным раствором на всю высоту. Кроме того, в СП вводят требования по проектированию оснований и фундаментов на намывных грунтах, дополняются разделы, связанные с проведением геотехнического мониторинга и уточняются механические характеристики промерзающих и оттаивающих грунтов.