В ВС РФ допустили, что разминирование новых регионов займет десятилетия

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 85 тыс. га разминировано в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в ходе специальной военной операции, на сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов могут уйти десятилетия, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий.

"Из-за высокой интенсивности применения ВСУ кассетных боеприпасов иностранного производства и засорённости территорий новых субъектов Российской Федерации взрывоопасными предметами на сплошную очистку местности могут уйти десятилетия", - сказал Ставицкий в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобождённых территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров, проверено более 17 тысяч зданий, свыше 2,8 тысячи километров дорог, более 1140 километров водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 миллиона взрывоопасных предметов", - сообщил он.

Ставицкий заявил, что "для минирования местности и социально значимых объектов ВСУ, кроме инженерных боеприпасов советского производства, продолжают применять противотанковые мины американского, немецкого, эстонского производства, кассетные боеприпасы двойного назначения, в том числе доставляемые американскими баллистическими ракетами ATACMS".

Он также сообщил, что инженерные войска возвели в зоне СВО более 4,7 тыс. км траншей и ходов сообщения, более 57 тыс. блиндажей и 2,6 тыс. км противотанковых рвов, более 13 тыс. сборных железобетонных сооружений и 1,7 млн ограждений "пирамида".

"В ходе СВО в целях инженерного оборудования оборонительных рубежей в кратчайшие сроки были сформированы пять сапёрных полков", - сказал Ставицкий.