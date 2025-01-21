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Российские войска взяли под контроль Волково в ДНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль село Волково в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там отметили, что группировка нанесла удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой народной республики.

"Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, уничтожила за сутки до 120 украинских военных.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой народной республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, там ВСУ потеряли свыше 510 человек, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики",- заявили в военном ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировка "Днепр" нанесла удары по украинским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях, группировка "Север" - по бригаде ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Волково ДНР
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