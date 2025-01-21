Законопроект о праве Минздрава при помощи Росздравнадзора определять качество выпускаемых кадров принят в I чтении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла законопроект, предусматривающий, в частности, что только Минздрав России будет разрабатывать программы дополнительного медицинского образования.

Проектом закона (656009-8) предлагается закрепить только за министерством здравоохранения разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования.

Предусматривается обязанность для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере медицины, получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В противном случае будет обеспечен перевод обучающихся в другие образовательные организации.

Предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Проектом закона расширяются лицензионные требования к образовательной деятельности: устанавливается необходимость учета особенностей требований к кадровому обеспечению, к материально-технической базе соответствующих образовательных организаций, что должно подтверждаться заключением Росздравнадзора.

Как ранее отметил, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, "врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики".

Вместе с тем одной из проблем в этой сфере, требующей решения, является то, что "в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения". "Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке, практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи", - считает председатель Думы.

По его словам, "важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов".

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в разговоре с "Дума ТВ" отметил, что в России около 130 учреждений, которые готовят врачей, и из них только около 40% могут быть под контролем Минздрава России.

"Депутаты хотят запретить исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Назрел закон, которым Минздраву при помощи Росздравнадзора дается право определять качество выпускаемых кадров. Теперь нельзя будет открыть медицинские учреждения, где будут обучаться врачи или медсестры, без юрисдикции Росздравнадзора", - сказал Башанкаев.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2025 года.