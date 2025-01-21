Поиск

Законопроект о праве Минздрава при помощи Росздравнадзора определять качество выпускаемых кадров принят в I чтении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла законопроект, предусматривающий, в частности, что только Минздрав России будет разрабатывать программы дополнительного медицинского образования.

Проектом закона (656009-8) предлагается закрепить только за министерством здравоохранения разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования.

Предусматривается обязанность для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере медицины, получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В противном случае будет обеспечен перевод обучающихся в другие образовательные организации.

Предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Проектом закона расширяются лицензионные требования к образовательной деятельности: устанавливается необходимость учета особенностей требований к кадровому обеспечению, к материально-технической базе соответствующих образовательных организаций, что должно подтверждаться заключением Росздравнадзора.

Как ранее отметил, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, "врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики".

Вместе с тем одной из проблем в этой сфере, требующей решения, является то, что "в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения". "Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке, практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи", - считает председатель Думы.

По его словам, "важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов".

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в разговоре с "Дума ТВ" отметил, что в России около 130 учреждений, которые готовят врачей, и из них только около 40% могут быть под контролем Минздрава России.

"Депутаты хотят запретить исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Назрел закон, которым Минздраву при помощи Росздравнадзора дается право определять качество выпускаемых кадров. Теперь нельзя будет открыть медицинские учреждения, где будут обучаться врачи или медсестры, без юрисдикции Росздравнадзора", - сказал Башанкаев.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Минздрав России Росздравнадзор Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

Путин в беседе с Си Цзиньпином напомнил, что РФ заняла первое место по поставкам газа в КНР

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });