Интерес к теме кибербезопасности в России за десять лет вырос почти в 18 раз

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество публикаций в российских СМИ на тему кибербезопасности за десять лет — с 2014 по 2024 год — увеличилось в 18 раз, с 12 до 221 тысяч. Это следует из совместной аналитики системы оценки репутации СКАН‑Интерфакс и ГК "Солар".

В ходе анализа было изучено более 60 тысяч российских медиа, включая радио, газеты, журналы, онлайн-издания, отраслевые порталы и тематические блоги.

Резкий скачок роста публикаций по теме произошел в 2017 году: он был обусловлен массированными атаками шифровальщиков WannaCry, ExPetr и BadRabbit, которые затронули работу множества компаний в России и мире.

Также значительный интерес к теме наблюдался в 2021 году в связи с крупными утечками данных, атаками программ-вымогателей и DDoS-атаками.

Тренд сохранился и в 2022 году: главным изменением ландшафта киберугроз с февраля 2022 года стал лавинообразный рост атак на российские компании и государственные организации, что отразилось на медиаполе.

В 2024 году продолжился рост публикаций: показатель превысил рекордную цифру, зафиксированную в 2021 году. В 2024 году наиболее активно в контексте темы упоминались компании-представители финансовой отрасли, ИТ и телекома.

Эти данные коррелируют и со статистикой атак: по данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS за десять месяцев 2024 года, число отраслей экономики, в которых работают атакованные организации, выросло с 4 до 16. В топе госорганы, промышленность и телеком. При этом количество инцидентов, расследованных командой Solar 4RAYS за десять месяцев 2024 года, выросло почти на 45% в сравнении с тем же периодом 2023 года.